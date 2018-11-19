انتحار فلاح لمروره بأزمة نفسية بقرية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثر عدد من أهالي عزبة "حسين" التابعة لقرية "منشية ناصر" بمركز أولا صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، على جثة فلاح انتحر شنقًا، لمروره بأزمة نفسية أدت لتخلصه من حياته.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير امن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة فلاح انتحر شنقًا داخل منزله بعزبة حسين التابعة لقرية "منشية ناصر" بمركز أولاد صقر.

بالانتقال والفحص تبين العثور على "محمد محمد علي سلامة" 43 سنة، فلاح، جثة هامدة لانتحاره شنقًا داخل منزله، حيث تبين أنه يقيم مع والدته فقط بالمنزل ولم يسبق له الزواج، فيما تبين من سؤال الأهالي أنه يمتلك فدان زراعي، وأنه خلال آخر شهرين كان منطويًا على نفسه ولا يذهب حتى إلى المسجد لصلاة الجمعة، وكان يخرج من منزله فقط لشراء السجائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.