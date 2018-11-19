video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم العالمى لضحايا حوادث الطرق.. 9 آلاف مصاب خلال عام بطريق إسكندرية الزراعى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:08 م
اليوم العالمى لضحايا حوادث الطرق.. 9 آلاف مصاب خلال عام بطريق إسكندرية الزراعى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

كشف تقرير رسمى أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية، بإشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة، بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، عن استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2017 وحتى شهر سبتمبر من العام الجارى، وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة.

وأظهر التقرير أن طريق مصر اسكندرية الزراعى الأعلى من حيث عدد الحوادث، مرجعا ذلك إلى سوء حالة الطرق والمطبات المفاجئة وعدم وجود إرشادات مرورية ووجود الإشغالات وعيوب المركبات وبعض الممارسات الفردية مثل تجاوز السرعة والتهور والقيادة تحت تأثير المخدرات والحمولة الزائدة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكشف على 1215 مواطنًا فى قافلة طبية بـ"الزهويين" قليوبية

القليوبية

ادارة الصحة والسلامة المهنية

وكيل صحة القليوبية

حوادث الطرق

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة