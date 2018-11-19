اليوم العالمى لضحايا حوادث الطرق.. 9 آلاف مصاب خلال عام بطريق إسكندرية الزراعى

القليوبية - نيفين طه

كشف تقرير رسمى أعدته إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة بالقليوبية، بإشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة، بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، عن استقبال نحو 9 آلاف مصاب من الحوادث المرورية بالطرق خلال عام 2017 وحتى شهر سبتمبر من العام الجارى، وذلك على مستوى 8 مستشفيات مركزية وعامة بالمحافظة.

وأظهر التقرير أن طريق مصر اسكندرية الزراعى الأعلى من حيث عدد الحوادث، مرجعا ذلك إلى سوء حالة الطرق والمطبات المفاجئة وعدم وجود إرشادات مرورية ووجود الإشغالات وعيوب المركبات وبعض الممارسات الفردية مثل تجاوز السرعة والتهور والقيادة تحت تأثير المخدرات والحمولة الزائدة .