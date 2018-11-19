النسخة الثالثة من "دستينشن أفريقا" تختتم فعالياتها بمؤتمر "الصناعات النسجية "

كتب إسلام سعيد

شهد معرض "ديستينشن أفريقا" في يومه الثالث والآخير ، عقد مؤتمر الصناعات النسجية المستدامة الذي يهدف إلى عقد حوار بين المشتركين والعارضين ونخبة من المتخصصين في مجال الصناعات النسجية حول التحديات والعوائق التي يواجهها القطاع، هذا بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الإفريقية.

و تضمن المؤتمر عدد من المحاور الجادة ومنها أحدث الإتجاهات في مجال الصناعات النسجية المستدامة وعلاقتها بالموضة العالمية، والأفاق الجديدة التي تقدمها القارة السمراء لموارد هذه الصناعة وقدرة المصنعين على تقديم قيمة مضافة للمنتجات النسجية، وتقدم القارة السمراء نحو تحقيق المزيد من الإندماج في الإتجاه العالمي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية.

و شهد المؤتمر تقديم شهادات وقراءات لعدد من المتخصصين ومن المجال الأكاديمي أيضًا حيث شارك في المناقشات أعضاء هيئة تدريس الجامعة الألمانية في القاهرة، وجامعية "بومبيو فابرا" بالعاصمة الإسبانية برشلونة، بالإضافة إلى ممثلى مركز التجارة الدولية، وممثلى مهرجانات موضة دولية في عدد من دول شمال إفريقيا، كما قام على إدارة المناقشات، أعضاء المجالس التصديرية القائمة على تنظيم معرض "ديستنشن أفريقا".



جانب من المعرض

وقد شهد المعرض هذا العام، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشاركة متميزة من عدد من الدول مثل الصين الجزائر، المغرب، اليابان وجنوب إفريقيا ليشهدوا نتاج 20 عامًا من الخبرة في تصنيع و تصدير المنتجات النسجية واكتشاف مهارات و قدرات تصنيعية من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات، حيث جاءت نسخة المعرض هذا العام لتستهدف التركيز على التعاون بين الدول الإفريقية وربطهم بباقي دول العالم وخاصة القوى التجارية والصناعية الكبرى.