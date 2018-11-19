video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النسخة الثالثة من "دستينشن أفريقا" تختتم فعالياتها بمؤتمر "الصناعات النسجية "

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:29 م
النسخة الثالثة من "دستينشن أفريقا" تختتم فعالياتها بمؤتمر "الصناعات النسجية " جانب من المؤتمر
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
شهد معرض "ديستينشن أفريقا" في يومه الثالث والآخير ، عقد مؤتمر الصناعات النسجية المستدامة الذي يهدف إلى عقد حوار بين المشتركين والعارضين ونخبة من المتخصصين في مجال الصناعات النسجية حول التحديات والعوائق التي يواجهها القطاع، هذا بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الإفريقية. 
و تضمن المؤتمر عدد من المحاور الجادة ومنها أحدث الإتجاهات في مجال الصناعات النسجية المستدامة وعلاقتها بالموضة العالمية، والأفاق الجديدة التي تقدمها القارة السمراء لموارد هذه الصناعة وقدرة المصنعين على تقديم قيمة مضافة للمنتجات النسجية، وتقدم القارة السمراء نحو تحقيق المزيد من الإندماج في الإتجاه العالمي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية.
 
 
و شهد المؤتمر تقديم شهادات وقراءات لعدد من المتخصصين ومن المجال الأكاديمي أيضًا حيث شارك في المناقشات أعضاء هيئة تدريس الجامعة الألمانية في القاهرة، وجامعية "بومبيو فابرا" بالعاصمة الإسبانية برشلونة، بالإضافة إلى ممثلى مركز التجارة الدولية، وممثلى مهرجانات موضة دولية في عدد من دول شمال إفريقيا، كما قام على إدارة المناقشات، أعضاء المجالس التصديرية القائمة على تنظيم معرض "ديستنشن أفريقا". 
جانب من المعرض
جانب من المعرض
 
وقد شهد المعرض هذا العام، الذي يقام تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشاركة متميزة من عدد من الدول مثل الصين الجزائر، المغرب، اليابان وجنوب إفريقيا ليشهدوا نتاج 20 عامًا من الخبرة في تصنيع و تصدير المنتجات النسجية واكتشاف مهارات و قدرات تصنيعية من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات، حيث جاءت نسخة المعرض هذا العام لتستهدف التركيز على التعاون بين الدول الإفريقية وربطهم بباقي دول العالم وخاصة القوى التجارية والصناعية الكبرى.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركة تركية توسيع استثماراتها فى السوق المصرى

مصر توقع وثيقة الإطار العام لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى

الملابس

الغزل والنسيج

اخبار الاقتصاد

ديستنيشن افريكا




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة