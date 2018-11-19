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النائب العام يكلف بالتحقيق فى خبر كاذب بإدرج برلمانية كويتية على قوائم الترقب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:09 م
النائب العام يكلف بالتحقيق فى خبر كاذب بإدرج برلمانية كويتية على قوائم الترقب النائب العام
كتب إبراهيم قاسم
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أكد بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بتكليف نيابة استئناف القاهرة بتولي التحقيق فيما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار غير حقيقية بشأن إدراج إحدي نائبات البرلمان الكويتي على قوائم ترقب الوصول.

 

 


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