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المشدد 10سنوات لعاطل وسائق بتهمة تكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:04 م
المشدد 10سنوات لعاطل وسائق بتهمة تكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهمان عاطل وسائق، بالسجن المشدد 10سنوات، لاتهامهم بالشروع في قتل وسرقة مقاول مبانى بالمرج بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم كل من "عماد.ع 34 سنة" عاطل، و"رامى.س 40 سنة" سائق، قاما بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، بدائرة قسم المرج، حيث كانا يقومان باستدراج ضحاياهم عن طريق استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" ملك المتهم الثانى، وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح.
 
كما تبين من تحقيقات النيابة، ضبط المتهمين أثناء محاولتهما الهرب عقب شروعهم فى قتل ربة منزل وسرقتها بأحد الشوارع الخالية من المارة بالمنطقة، حيث تمكن ضباط مباحث قسم المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، عقب سماعهم صوت استغاثة من سيدة أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بالمنطقة.
 
وعلى الفور توجهت القوة إلى مكان الصوت لاستبيان الأمر، فاتضح أن المستغيثة تدعى "عبير.م 33 سنة" ربة منزل، حيث أوضحت أنها استقلت توك توك عقب عودتها من عملها، إلا أنها فوجئت بقيام سائق التوك توك بتغيير الطريق، وعند سؤالها له عن سبب تغيير الطريق، أخبرنها أنه يوجد مشاجرة كبيرة بالمنطقة، وأنه اتخذ هذا الطريق بدلا من طريق المشاجرة.
 
وأضافت المجنى عليها فى أقوالها، أنها أثناء ذلك فوجئت بشخص يستوقفهما، مشهرا سلاحا أبيض وقام بتهديدها به لسرقتها، وعندما حاولت الاستغاثة سدد له عددت طعنات وفر هاربا مستقلا الدراجة البخارية مع المتهم الثانى.
 
وبمناقشة المتهمان عقب ضبطهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، التى أحالت المتهمان عقب انتهاء التحقيقات لمحكمة الجنايات، والتى عاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات .
 
 
 

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