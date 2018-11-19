video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور: إغلاق جزئى للدائرى من المريوطية للواحات لمدة شهر بسبب أعمال تطوير

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:01 م
المرور: إغلاق جزئى للدائرى من المريوطية للواحات لمدة شهر بسبب أعمال تطوير إغلاق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير و تنفيذ إصلاحات للحواجز الخرسانية و كشط الطبقة اﻷسفلتية فى المسافة من المريوطية حتى الواحات فى الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.
 
 
وتنسق الإدارة العامة للمرور مع شركة حسن علام و هيئة الطرق و الكبارى ، ﻹجراء أعمال تطوير للحواجز الخرسانية و كشط و قرش اﻷسفلت و سيتم استقطاع حارة مرورية من 4 حارات و سيتم ترك الباقى لحركة السيارات و بمجرد اانتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر، وستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.
 
 
 
ومن المقرر، أن تقوم إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات،مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق جزئى للطريق الدائرى من المريوطية إلى الأوتوستراد لمدة شهر لعمل إصلاحات

شكوى من سيارات النقل الثقيل بشارع المريوطية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

ادارة المرور

الطريق الدائرى

اعمال اصلاحات

فواصل

حواجز حديدية

اخبار مصر




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة