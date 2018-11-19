المرور: إغلاق جزئى للدائرى من المريوطية للواحات لمدة شهر بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 30 يوما بسبب أعمال تطوير و تنفيذ إصلاحات للحواجز الخرسانية و كشط الطبقة اﻷسفلتية فى المسافة من المريوطية حتى الواحات فى الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع شركة حسن علام و هيئة الطرق و الكبارى ، ﻹجراء أعمال تطوير للحواجز الخرسانية و كشط و قرش اﻷسفلت و سيتم استقطاع حارة مرورية من 4 حارات و سيتم ترك الباقى لحركة السيارات و بمجرد اانتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر، وستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحا، مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

ومن المقرر، أن تقوم إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات،مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.