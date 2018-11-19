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المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر فيديو يرصد مشروعات الأسمرات 1و2 و3

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:36 م
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر فيديو يرصد مشروعات الأسمرات 1و2 و3 المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يرصد مشروعات الأسمرات (1، 2، 3)، مشيرا إلى أن ذلك إنه استمراراً للجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، وسعياً من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

‏سلط المركز الضوء على مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة، والذى يعد من أهم المشروعات التنموية والخدمية ‏العملاقة، حيث ينقسم هذا المشروع إلى (الأسمرات 1و2 و3) وتم تصميم وحدات هذا ‏المشروع بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، ويتوافر به كافة الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها

 

وتتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع ‏‏(الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعاً لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير ‏لرفع المياه، وذلك في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع.‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 


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