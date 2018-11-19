المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر فيديو يرصد مشروعات الأسمرات 1و2 و3

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يرصد مشروعات الأسمرات (1، 2، 3)، مشيرا إلى أن ذلك إنه استمراراً للجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، وسعياً من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

‏سلط المركز الضوء على مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة، والذى يعد من أهم المشروعات التنموية والخدمية ‏العملاقة، حيث ينقسم هذا المشروع إلى (الأسمرات 1و2 و3) وتم تصميم وحدات هذا ‏المشروع بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، ويتوافر به كافة الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها

وتتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع ‏‏(الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعاً لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير ‏لرفع المياه، وذلك في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع.‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.