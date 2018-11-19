المبعوث النووى الكورى الجنوبى يتوجه إلى واشنطن لمناقشة نزع السلاح النووى

سول (أ ش أ)

توجه المبعوث النووى الكورى الجنوبى الخاص إلى واشنطن صباح اليوم الاثنين، فى زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق ثلاثة أيام يتلقى خلالها مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة ملف نزع السلاح النووى وإحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- فى بيان لها نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية- " أن ممثل وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية، المبعوث النووى الكورى الجنوبى للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووى الكورى الشمالى "لى دو-هون" توجه إلى واشنطن صباح اليوم، ليجتمع مع نظيره الأمريكى ستيفن بيجون.

وأوضحت يونهاب أنه من المقرر أن يناقش الجانبان الوضع الحالى فى شبه الجزيرة الكورية، وسبل التعاون بين البلدين فى قضايا شبه الجزيرة الكورية مثل نزع السلاح النووى ووضع نظام السلام.

وتأتى زيارة المبعوث الكورى الجنوبى إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع مساعى كوريا الشمالية والولايات المتحدة لإجراء محادثات رفيعة المستوى من أجل التحضير للقاء القمة الثانى بينهما.