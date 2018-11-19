القيادة العامة للجيش السورى تعلن المنطقة الجنوبية خالية من إرهابيى "داعش"

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أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تحرير كامل المنطقة الجنوبية من الإرهاب؛ بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيى "داعش" فى منطقة تلول الصفا فى عمق البادية الشرقية للسويداء.

وقالت القيادة العامة للجيش - فى بيان صادر اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه "بعد سلسلة عمليات عسكرية دقيقة ومركزة أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها الكاملة على منطقة تلول الصفا ذات الطبيعة البركانية المعقدة قضت خلالها على إرهابيى ( داعش ) الذين كانوا يتخذون من هذه المنطقة حصنا لهم وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضافت القيادة العامة للجيش" أن المنطقة المحررة تضم تلول الصفا وتل ماراتى وسطوح المحروقة والكوابر والمصحة وقبر الشيخ حسين وقبور الويزه وجور الحصان وجور قريمة ومبيت وخنيصر والمطلة وسطح الجمل والخضرة وسطوح سلمى والجفاجف".

وأشارت القيادة العامة إلى أن تحرير منطقة تلول الصفا "يؤكد الكفاءة العالية للمقاتل العربى السورى وإصرار جيشنا الباسل على ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم أينما وجدوا على كامل الجغرافيا السورية".