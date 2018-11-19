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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:56 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى من متعاطىي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

 

و هم: "عيد.ع.س"40 عاما مقيم سعود شرقية و"سلطان.ع.ع"26 عاما مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"السيد.ف.م"34 عاما مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"يوسف.س.س"20 عاما مقيم حى السلام و"وائل.ح.ع"36 عاما مقيم المنتزة الاسكندرية و"عادل.م.ح"40 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب. 

 

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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