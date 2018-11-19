العثور على جثة بائع متجول متفحمة داخل شقة بالخصوص

كتب نيفين طه

عثر أهالي مدينة الخصوص بالقليوبية على جثة، بائع ملابس متجول بالمعاش متفحمة داخل مسكنه بشارع جمال عبدالناصر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بورود بلاغ من الاهالى بنشوب حريق بشقة بشارع جمال عبد الناصر بالخصوص، تم انتقال العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى على الفور وتم العثور على جثة متفحمة للمدعو زكريا. م 68سنة بائع متجول، وتبين من تحريات المباحث حول الواقعة أن وراء ارتكابها "محمد. ع" 18سنه، جامع قمامة مقيم اطفيح الجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18337جنح الخصوص، وتولت النيابة التحقيق.