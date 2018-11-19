الضرائب العقارية: نستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى

كتب عبد الحليم سالم

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 5.8 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه متحصلات العام الماضى.

وأضافت سامية حسين أنه يتم دراسة إعفاء المصانع المغلقة والمتعثرة من الضريبة خلال تعديلات القانون الجديدة، لافتة أنه تم التوافق مع وزارة البترول والمطارات حول أسس تحصيل الضريبة وفق حالة كل قطاع منها، وكذلك تم الاتفاق على أسس لتحصيل الضريبة من المحاجر ومناطق التعدين .

وأوضحت أن الضريبة العقارية ستظل ثابتة حتى عام 2021 بناء على طلب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وقالت إن القانون لا يفرض ضريبة على الأرض الفضاء.