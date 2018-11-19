الصين تحمل أمريكا مسئولية فشل إصدار بيان ختامى لاجتماع "أبيك"

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حملت الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية عدم خروج اجتماع منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذى استضافته بأبوا غينيا الجديدة ببيان ختامى مشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"- خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على اتهام أمريكا للصين بأنها سبب الفشل فى عدم إصدار بيان مشترك- "صحيح أن الاجتماع لم يصل إلى بيان مشترك، ولكن السبب ليس ما زعمته الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف شوانج أن الدول المشاركة فى الاجتماع تبادلت وجهات النظر حول العديد من القضايا، وتم التوصل إلى توافقات، حيث أكدت غالبية الدول المشاركة تأييدها للتعددية وأهمية التمسك بالقواعد التجارية وأهمية دور منظمة التجارة العالمية، وأبدوا معارضتهم للحمائية.

وأشار، إلى أن الصين لعبت دورا بناء لمحاولة ضمان نجاح الاجتماع، وعازمة على مواصلة التعاون مع الدول المعنية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع شوانج، أن "الولايات المتحدة حضرت إلى اجتماع (أبيك) فى حالة غضب شديد، وتسببت فى نزاعات وخلافات، وأضرت بالجو المتجانس للاجتماع".

وقال "منتدى أبيك هو منصة لتعميق التعاون، وليس مكانا لانتقاد بعضنا البعض.. حضرت الصين لتعزيز التعاون والسعى لإجماع وليس الدخول فى معارك وخلافات".