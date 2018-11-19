الصين تتعهد باتخاذ خطوات صارمة لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية

رويترز

قال مسؤول كبير فى وزارة الزراعة الصينية إن بلاده ستتخذ خطوات صارمة للقضاء على حمى الخنازير الأفريقية وستشدد الرقابة والعقاب لأى سلوك يؤخر اكتشاف حالات إصابة أو يتستر عليها.

جاء ذلك بعد تأكيد ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى إقليم سيتشوان أكبر منطقة لتربية الخنازير فى البلاد يوم الجمعة.

وقال يو كانج تشين نائب وزير الزراعة اليوم الاثنين إن الصين "تحتاج لتحسين إدارة تربية الخنازير ومستويات السلامة الحيوية إضافة إلى تعزيز إجراءات السيطرة على المرض فى مزارع الخنازير".

وحث السلطات المحلية على التشديد على عدم السماح بذبح الخنازير دون إشراف ومنع تسلل لحوم الحيوانات التى نفقت من المرض إلى الأسواق.