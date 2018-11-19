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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:17 ص
خالد صلاح
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الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع المالديف

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:18 ص
الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع المالديف الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين / ماليه (أ ش أ)
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أكدت الصين استعدادها لتعزيز التعاون البراجماتى الثنائى مع جمهورية المالديف،والعمل بشكل مشترك من بناء مبادرة " الحزام والطريق " الصينية بما يخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجديد للمالديف "إبراهيم محمد صليح" مع وزير الثقافة والسياحة الصينى "لوه شو قانج" المبعوث الخاص للرئيس الصينى لحضور مراسم تنصب رئيس المالديف فى العاصمة (ماليه).

وقال قانغ إن الصين تقدر العلاقات مع المالديف ومستعدة للعمل معها من أجل تعزيز الصداقة التقليدية، وربط استراتيجيتها للتنمية مع استراتيجية المالديف، وتعزيز التعاون البراجماتى الثنائي، والدفع المشترك لبناء مبادرة "الحزام والطريق" الصينية من أجل ضخ حيوية جديدة فى الشراكة التعاونية الودية الشاملة بين الجانبين ، وأعرب قانغ عن أمله فى أن تحقق المالديف تحت قيادة الرئيس الجديد إنجازات جديدة.

من جهته، وجه رئيس المالديف الشكر للرئيس الصينى "شى جين بينج" على تكليف مبعوث خاص له لحضور مراسم تنصيبه، قائلا "إنه يقدر الدعم والمساعدة من جانب الصين لتنمية المالديف بشكل مستمر ، وأن حكومة المالديف ستولى أهمية لتنمية العلاقات مع الصين، وستواصل الالتزام بقوة بمبدأ "صين واحدة".

وأوضح أن المالديف تتطلع إلى تعزيز التبادلات عالية المستوى، وزيادة التعاون البراجماتى مع الصين فى إطار الحزام والطريق من أجل إثراء العلاقات الثنائية بين البلدين.

 


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