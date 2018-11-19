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الصناعات الهندسية: دعوة 5 دول أفريقية للمشاركة بمعرض "صناع مصر" فبراير المقبل

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:00 ص
الصناعات الهندسية: دعوة 5 دول أفريقية للمشاركة بمعرض "صناع مصر" فبراير المقبل محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت – منى ضياء
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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه تم دعوة مشاركة 5 دول أفريقية بمعرض "صناع مصر" المنعقد فى الفترة من 13 – 16 فبراير المقبل.

وأشار المهندس فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الدول المدعوة للمشاركة هى كينيا، وأثيوبيا، وغانا، وتنزانيا، والسنغال، وذلك بناء على التواصل مع مكتب التمثيل التجارى المصرى.

وتم الاتفاق بين الغرفة وجهاز التمثيل التجارى، على الترويج للمعرض عن طريق مكتب التمثيل التجارى المصرى، والعمل على فتح أسواق جديدة للمصنعين المصريين فى التعاون مع المستثمرين فى إنشاء خطوط تصنيع وتجميع لمنتجاتها لدى الدول المستضافة للمعرض، ومخاطبة البنوك المصرية والإفريقية لتقديم الدعم والتمويل اللازم لقيام هذه الصناعات لدى الدول الأفريقية المستهدفة.

وأكد المهندس أن المعرض يقام تحت شعار "معا نستطيع"، ويهدف إلى إحداث عملية التكامل وتعميق الصناعة المحلية من خلال ربط المصانع ببعضها البعض، للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ومساعدة الورش والمصانع المتعثرة على النهوض من كبوتها.

وأضاف المهندس، أنه من المقرر مشاركة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى المعرض، ومصانع الصعيد والوجه القبلى، لإحداث عملية التعارف والتكامل بين المصانع المختلفة، مؤكدا أن للصناعات الصغيرة دور هام جدا فى دعم المصانع الكبرى بمكونات إنتاج محلية عالية الجودة بدلا من استيرادها من الخارج، وهو الهدف الأساسى للمعرض.


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