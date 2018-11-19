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"الصادرات والواردات": فحص 22 ألف رسالة معمليا خلال أكتوبر الماضى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:36 م
"الصادرات والواردات": فحص 22 ألف رسالة معمليا خلال أكتوبر الماضى رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر
كتب إسلام سعيد
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قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر، إن معامل الهيئة قامت بفحص 075.22 ألف رسالة معمليا خلال أكتوبر الماضي بإجمالى وزن 3.476 مليون طن، حيث تم قبول21.784 ألف رسالة بإجمالى وزن 3.474 مليون طن، وتم رفض 291 رسالة بإجمالى وزن 2.335 ألف طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف جابر، فى تصريحات اليوم الإثنين، أن مؤشرات أداء الهيئة أوضحت أن المعامل الصناعية قامت بفحص 14.201 ألف رسالة صناعية بإجمالى وزن 998.597 ألف طن خلال أكتوبر الماضى حيث تم قبول عدد 14.075 ألف رسالة بإجمالى وزن 998.456 ألف طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة" قطع غيار السيارات – الملابس – أدوات المائدة" وتم رفض 126 رسالة بإجمالي وزن 141 طنا وكانت أهم الأصناف المرفوضة " الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر – أدوات كهربائية "

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فأوضح أن الهيئة قامت بفحص 7874 رسالة غذائية بإجمالى وزن 2.478 مليون طن خلال أكتوبر الماضي حيث تم قبول 7709 رسائل بإجمالي وزن 2.476 مليون طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية "وتم رفض 165 رسالة بإجمالى وزن 2194 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " تفاح طازج -إضافات أعلاف - مبيدات زراعية- سمك فيليه باسا –كبدة وقلوب وكلاوى مجمدة - قطن خام – أرز أبيض.

 


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