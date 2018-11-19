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الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تشارك فى مؤتمر التشغيل والصيانة.. صور

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:09 م
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تشارك فى مؤتمر التشغيل والصيانة.. صور الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة
كتب أحمد حسن
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شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى المؤتمر والمعرض الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية تحت شعار "إدارة الصيانة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الفترة من 18 وحتى 20 من نوفمبر 2018.

ويناقش المؤتمر المحاور المتعلقة بموضوعات التشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة، تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المبانى، وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية.

واستعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى الجناح المخصص لها بالمعرض، حقيبة المعايرة المتنقلة للعداد والتى تتيح فحص ومعايرة عدادات المشتركين فى أماكن تواجدها دون الحاجة إلى فكها أو نقلها، نماذج للعدادات مسبوقة الدفع، العدادات الذكية، معدات اللحام تحت الماء، ونموذج لمحطة تحليه مياه البحر.

كما أدار الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى جلسة متخصصة عن صيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد رفعت عبد الوهاب على أهمية هذا القطاع واهتمام الدولة به وحرص الشركة القابضة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة فى مجال التشغيل وصيانة المحطات ومرافق المياه.


الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (1)
الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (1)

الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (2)
الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (2)

الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (3)
الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (3)

الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (4)
الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (4)

الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (5)
الشركة القابضة تشارك بالحقيبة المتنقلة لفحص العدادات فى المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة (5)
 

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