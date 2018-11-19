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السيسي: البعض أساء التفسير وانحرف عن تعاليم الشريعة السمحة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:13 م
السيسي: البعض أساء التفسير وانحرف عن تعاليم الشريعة السمحة السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ديننا الحنيف علمنا، إنه لا إكراه فى الدين ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته للأمة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، إنه من دواعى الأسف ان يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير وهجر الوسطية والاعتدال منحرفا عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع اراء جامحة ورؤى متطرفة متجاوزا بذلك ما جاء فى القران الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس وقدسية حمايتها وصونها من الاذى والاعتداء.

 


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