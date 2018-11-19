السلطات الأمريكية توفر المساعدات لضحايا حرائق الغابات فى كاليفورنيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

وفرت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، العديد من المساعدات الغذائية والملابس للمتضررين من حرائق الغابات فى كاليفورنيا.



إحدى المواطنين المتضررين من الحرائق

وتوافد العديد من المواطنين الأمريكيين على المخيمات بمدينة شيكو بولاية كاليفورنيا، حيث تم عرض الملابس بالمجان والبضائع بأسعار رمزية.

وقال رئيس شرطة مقاطعة بوت كورى هونى، إن عدد المفقودين بلغ حتى اليوم 1276 شخصا، أى ازداد بمقدار 275 شخصا، وتم العثور على 5 جثث ليصل العدد الإجمالى للقتلى إلى 76 شخصا.



توفير الملابس لضحايا الحرائق

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب زار السبت، منطقة النيران فى مقاطعة بوت، والتقى بالعاملين فى فرق الإطفاء، وقال فى مدينة براديس التى تضررت بالكامل من جراء النيران وغادرها سكانها البالغ عددهم 26 ألف شخص: "برؤية ما حدث هنا، نقول بصدق إنه لم يكن أحد يعتقد أبدا أن هذا سيحدث"، متعهداً بأن تساند الحكومة الفيدرالية كاليفورنيا فى جهود الإنقاذ، وقال "إنهم سيعملون معا"، مضيفا أنه من المحزن رؤية هذا.

وسافر ترامب أيضا إلى منطقة جنوب كاليفورنيا حيث اندلع حريق أخر فى الثامن من نوفمبر يسمى "ولسى فاير" وأدى إلى حرق أكثر من 98 ألف فدان وتدمير أكثر من 800 منزل ومبانى أخرى.



جانب من المساعدات أمام المواطنين



جانب من المساعدات



جانب من توزيع المساعدات



جانب من مواطنى كاليفورنيا



طفل أمريكى



مواساة إحدى ضحايا الحرائق



مواطن أمريكى يسير فى الطريق برفقة طفلة