السعودية تصدر أكثر من مليون تأشيرة عمرة.. نصيب مصر منها 300

كتبت آمال رسلان

تجاوز عدد تأشيرات العمرة التى حصلت عليها مصر منذ بداية الموسم لعام 1440 هـ حتى الآن 300 تأشيرة، بينما بلغ عدد شركات السياحة التى قامت بتوثيق عقودها فى غرفة شركات السياحة 1140 شركة، للمشاركة فى موسم العمرة الحالى فيما يستمر فتح باب توثيق العقود حتى 10 ديسمبر الجارى وفقًا لقرار اللجنة العليا للحج.

يأتى هذا فى الوقت الذى بلغ فيه عدد تأشيرات العمرة الصادرة لهذا العام 1440هـ من الجانب السعودى 1,176,746 تأشيرة، بحسب مؤشر العمرة وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 868,239 معتمر، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 327,631 معتمر، منهم 227,770 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 99,861 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 540,608 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وانطلقت أولى رحلات الطيران لعمرة المولد النبوى فى مصر الخميس الماضى للأراضى السعودية بناء على قرار وزارة السياحة بفتح باب العمرة مبكرًا، فى حين تنطلق الرحلات البرية الأسبوع الجارى وتعمل شركات السياحة حاليًا على تكثيف تسويق برامجها الخاصة بالعمرة للموسم الجديد.