السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50ألف جنيه للمتهم بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "هانى سعيد"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح نارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح؛ وعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين نظمى، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم هانى سعيد، تهمة إحراز مخدر الحشيش، وجوهر الترامادول، ومادة من المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش فى غير الأحوال المصرح بها.