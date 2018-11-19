" الزراعة" 141 ألف رأس ماشية و7 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما

أكد تقرير الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشان مذبوحات الحيوانات والطيور داخل المجازر المعتمدة ، خلال الشهر الماضى ، بلغت (88,819) رأس من الابقار والجاموس ، وبلغت المذبوحات من الاغنام والماعز (44,247) رأس ،والجمال (5,711) رأس ، والخنازير(2,228) رأس ، باجمالى (141,005 ) رأس حيوان من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر ، فيما بلغت المذبوحات من الطيور " 7,981,020 " رأس .

وقال تقرير الخدمات البيطرية ، إنه من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة .

وأضاف التقرير ، أن الإدارة تقوم بمنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل .