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الرقابة على الصادرات: 1.9 مليار دولار صادرات مصر غير البترلية خلال أكتوبر 2018

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:25 م
الرقابة على الصادرات: 1.9 مليار دولار صادرات مصر غير البترلية خلال أكتوبر 2018 صادرات زراعية
كتب – إسلام سعيد
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أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البيان الشهرى لحجم الصادرات المصرية غير البترولية لشهر أكتوبر 2018 والذى أوضح أن إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر أكتوبر 2018 بلغت قيمتها (1.9888) مليار دولار مقابل (1.945) مليار دولار خلال نفس الفتره من عام 2017 بزيادة قدرها (43) مليون دولار أى بنسبة ٢% عن العام السابق.
 
أظهر البيان قيمة الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية خلال شهر أكتوبر 2018 (1.653) مليار دولار بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية الغذائية غير البترولية 335 مليون دولار 2018.
 
 
 
 
 

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