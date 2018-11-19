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الرئيس السيسي يصل قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور احتفالية المولد النبوى الشريف

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:18 م
الرئيس السيسي يصل قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور احتفالية المولد النبوى الشريف الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف.

 

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والوزراء والمحافظون، وكبار رجال الدولة، وسفراء الدول العربية والإسلامية.

 

ومن المقرر أن يلقى شيخ الأزهر كلمة، تتناول الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوى الشريف، كما يلقى وزير الأوقاف كلمة، يشير فيها لخطة الوزارة الدعوية، ويعرض ملامح أكاديمية مصر العالمية لتدريب أئمة العالم الإسلامى.


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السيسي

المولد النبوى

وزارة الاوقاف




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