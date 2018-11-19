الرئيس السيسى: مشكلة العالم الإسلامى تكمن فى القراءة الخاطئة لأصول الدين

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن :"الإشكالية الموجودة فى العالم كله والعالم الإسلامى، ليست مجرد اتباع سنة البنى أو عدم اتباعها فهذه أقوال لبعض الناس، لكن المشكلة هى القراءة الخاطئة لأصول ديننا فنحن نذهب الآن فى اتجاه بعيد جدًا، وأرجوا أن تنتبهوا وأتحدث كإنسان مسلم وليس كحاكم.. ياترى اللى كانوا بيقولنا بلاش ناخد سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ القرآن فقط إساءتهم أكثر، ولا الإساءة اللى عملناه كفهم خاطئ وتطرف فى العالم كله؟.. ياترى سمعة المسلمين إيه فى العالم.. لا أقصد الإساءة لكم.. فيه حد يسئ لنفسه؟".

وأضاف خلال كلمته باحتفال ذكرى المولد النبوى الذى تنظمه وزارة الأوقاف، إن :"هناك إساءة كبيرة جدًا يجب أن تتصدوا لها وهى سمعة المسلمين عالميًا، بغض النظر عن الأسباب، ومن يقول أن هناك مؤامرة أقول له أن المؤامرة موجودة على مر العصور، والاختلاف والتدافع بين الناس موجود منذ ان خلق الله الخلق، ويجب أن نتصدى لهذا الأمر ويخرج من مصر مسار عملى حقيقى للإسلام السمح من خلال ممارسات حقيقة وليس مجرد نصوص نكررها فى خطب الجمعة والتلفزيون والمؤتمرات، يجب أن يكون هناك سلوكيات حقيقة للمسلمين".