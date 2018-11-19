video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ويسأل: سمعة المسلمين إيه فى العالم؟

الرئيس السيسى: مشكلة العالم الإسلامى تكمن فى القراءة الخاطئة لأصول الدين

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:40 م
الرئيس السيسى: مشكلة العالم الإسلامى تكمن فى القراءة الخاطئة لأصول الدين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن :"الإشكالية الموجودة فى العالم كله والعالم الإسلامى، ليست مجرد اتباع سنة البنى أو عدم اتباعها فهذه أقوال لبعض الناس، لكن المشكلة هى القراءة الخاطئة لأصول ديننا فنحن نذهب الآن فى اتجاه بعيد جدًا، وأرجوا أن تنتبهوا وأتحدث كإنسان مسلم وليس كحاكم.. ياترى اللى كانوا بيقولنا بلاش ناخد سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ القرآن فقط إساءتهم أكثر، ولا الإساءة اللى عملناه كفهم خاطئ وتطرف فى العالم كله؟.. ياترى سمعة المسلمين إيه فى العالم.. لا أقصد الإساءة لكم..  فيه حد يسئ لنفسه؟".

وأضاف خلال كلمته باحتفال ذكرى المولد النبوى الذى تنظمه وزارة الأوقاف، إن :"هناك إساءة كبيرة جدًا يجب أن تتصدوا لها وهى سمعة المسلمين عالميًا، بغض النظر عن الأسباب، ومن يقول أن هناك مؤامرة أقول له أن المؤامرة موجودة على مر العصور، والاختلاف والتدافع بين الناس موجود منذ ان خلق الله الخلق، ويجب أن نتصدى لهذا الأمر ويخرج من مصر مسار عملى حقيقى للإسلام السمح من خلال ممارسات حقيقة وليس مجرد نصوص نكررها فى خطب الجمعة والتلفزيون والمؤتمرات، يجب أن يكون هناك سلوكيات حقيقة للمسلمين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي: البعض أساء التفسير وانحرف عن تعاليم الشريعة السمحة

السيسي يكرم عددا من العلماء خلال احتفالية المولد النبوى الشريف

الرئيس السيسى

المولد النبوى

الشعب المصرى

الاسلام




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة