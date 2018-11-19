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"الداخلية" تضبط 11 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:00 ص
"الداخلية" تضبط 11 ألف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 11 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 665 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 


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