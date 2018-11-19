video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحمد لله على نعمة مصر.. هاشتاج "سيناء تهزم الإرهاب" فى صدارة "تويتر"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:48 ص
الحمد لله على نعمة مصر.. هاشتاج "سيناء تهزم الإرهاب" فى صدارة "تويتر" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

صعد هاشتاج تحت عنوان "سيناء تهزم الإرهاب"، إلى قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، حيث ثمن مستخدمو الموقع من الجهود التى بذلها الشعب المصرى، وفى القلب منهم أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين واجهوا الإرهاب بصدور عارية فداءً للوطن.

سيناء تهزم الإرهاب
سيناء تهزم الإرهاب

 

 وكتب حساب يحمل اسم "نينا زكى"، عبر الهاشتاج قائلاً: "التاريخ شاهد أن مصر انجبت رجالا شرفاء وقالوا لن نستسلم أبدا إلا بتحرير آخر شبر من بؤر الاٍرهاب لتطهير أرض سيناء الطاهرة". 

نينا زكى
نينا زكى

 

أما ندى، فقد شاركت بصورة لأطلال سحق الدواعش من قبل رجال الجيش المصرى، وعلقت بقولها: " ده تمام أى حد يفكر يقرب مننا واللى عنده جيش زينا نقوله يا عمنا". 

ندى
ندى

 

وشاركت سما فى الهاشتاج بقولها: " سيناء رمز الصمود والتحدى وكم ارتوت بدماء الشهداء الأبرار الذين سقطوا على أرضها وضحوا بأرواحهم فداء لبلدهم ولن يقدر ذلك الخونة والعملاء، اللهم أعز جندك وانصرهم وسدد رميهم وردهم بالنصر سالمين".

 فيما علق معوض الديب بقوله: " الحمدلله على نعمة مصر وجيشها العظيم ولى الفخر أن أكون من هذة الدولة العظيمة". 

معوض الديب
معوض الديب

 

سلمى محمد شاركت بصورة لمجموعة من شباب الجيش المصرى، فى أثناء سجودهم على أرض سيناء الطاهرة، قائلةً: "ويسألونَك أَين تجد الجَمال؟ قل لهُم : في الوجوه التي تستحي منَ الله، دعواتكم لأبطال الجيش المصرى  فهم يسطرون البطوﻻت الأن فى سيناء ضد الخوارج".      


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توزيع 300 بطانية على أهالى رفح المنقولين لمدينة العريش

تنفيذ فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية" فى 70 مسجدا ومركز شباب بشمال سيناء

مصر

سيناء

الارهاب

الجيش المصرى




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة