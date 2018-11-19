الحمد لله على نعمة مصر.. هاشتاج "سيناء تهزم الإرهاب" فى صدارة "تويتر"

كتب إسلام جمال

صعد هاشتاج تحت عنوان "سيناء تهزم الإرهاب"، إلى قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، حيث ثمن مستخدمو الموقع من الجهود التى بذلها الشعب المصرى، وفى القلب منهم أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين واجهوا الإرهاب بصدور عارية فداءً للوطن.



سيناء تهزم الإرهاب

وكتب حساب يحمل اسم "نينا زكى"، عبر الهاشتاج قائلاً: "التاريخ شاهد أن مصر انجبت رجالا شرفاء وقالوا لن نستسلم أبدا إلا بتحرير آخر شبر من بؤر الاٍرهاب لتطهير أرض سيناء الطاهرة".



نينا زكى

أما ندى، فقد شاركت بصورة لأطلال سحق الدواعش من قبل رجال الجيش المصرى، وعلقت بقولها: " ده تمام أى حد يفكر يقرب مننا واللى عنده جيش زينا نقوله يا عمنا".



ندى

وشاركت سما فى الهاشتاج بقولها: " سيناء رمز الصمود والتحدى وكم ارتوت بدماء الشهداء الأبرار الذين سقطوا على أرضها وضحوا بأرواحهم فداء لبلدهم ولن يقدر ذلك الخونة والعملاء، اللهم أعز جندك وانصرهم وسدد رميهم وردهم بالنصر سالمين".

فيما علق معوض الديب بقوله: " الحمدلله على نعمة مصر وجيشها العظيم ولى الفخر أن أكون من هذة الدولة العظيمة".



معوض الديب

سلمى محمد شاركت بصورة لمجموعة من شباب الجيش المصرى، فى أثناء سجودهم على أرض سيناء الطاهرة، قائلةً: "ويسألونَك أَين تجد الجَمال؟ قل لهُم : في الوجوه التي تستحي منَ الله، دعواتكم لأبطال الجيش المصرى فهم يسطرون البطوﻻت الأن فى سيناء ضد الخوارج".