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الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:03 م
الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى الجيش السورى
أ ش أ
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أحبط الجش السورى تسلل مجموعات إرهابية فى ريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى باتجاه نقاط وثغور حاكمة، لاتخاذها منطلقًا للاعتداء على النقاط العسكرية المرابطة هناك.

وأوضح الجيش السورى -حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين- أنه رصد فى محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالى تحرك مجموعة إرهابية من تنظيم "كتائب العزة" باتجاه عدد من النقاط العسكرية على أطراف المنطقة المنزوعة السلاح، وتعامل الجيش معها برمايات الأسلحة الخفيفة، محققة إصابات مباشرة فى صفوف الإرهابيين الذين فروا تحت نيران الجيش.

وأضافت الوكالة أنه إلى الشمال من مدينة محردة، تصدى الجيش السورى المتمركز فى محيط قرية الحماميات لمجموعة إرهابية تسللت من محيط بلدة تل الصخر باتجاه نقاط عسكرية، وأمطرها بالقذائف، ما تسبب فى إيقاع قتلى ومصابين بصفوف الإرهابيين.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعات الإرهابية من التنظيم ذاته تحركت من محور اللطامنة الزكاة، مستغلة الضباب الكثيف فى ساعات الصباح الأولى، للتسلل والاعتداء على نقطة عسكرية على أطراف قرية شليوط شمال مدينة محردة، مبينة أن العسكريين المرابطين ومناظير الرؤية الليلية وأدوات الرصد المتطورة أوقعت الإرهابيين فى الكمين وكبدتهم خسائر فى الأفراد والعتاد، وفر الباقون تحت وابل من القذائف باتجاه محور تسللهم.

يُذكر أن الجيش السورى أحبط، أمس الأحد، محاولة تسلل مجموعات مسلحة من محورين باتجاه نقاط حاكمة على أطراف المنطقة المنزوعة السلاح بريف حماة الشمالي، للانطلاق منها والاعتداء على نقاط عسكرية تحمى المدنيين فى قريتى الخربة وزلين.

وتواصل المجموعات المسلحة - التى ينضوى معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى - المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالى المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر فى إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة فى المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.


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