الجيزة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد المحروسة بحى العجوزة
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:35 م
الاحتفال بالمولد النبوى الشريف
كتب سيد الخلفاوى
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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوى الشريف وذلك بمسجد المحروسة بحى العجوزة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقدم المحافظ خلال الاحتفال التهنئة للحضور ولكافة مواطنى المحافظة متمنياً لمصر دوام الأمن والاستقرار. حضر الاحتفال اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد نور مدير مديرية الأوقاف نائباً عن وزير الأوقاف واللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة نائباً عن وزير الداخلية واللواء علاء بدران السكرتير المساعد وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة وجمال الشبكشى رئيس حى العجوزة وعدد من المصلين من أهالى المنطقة.
بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة عن ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمية اتباع سننه للحفاظ على مقدرات الدولة وتكريم النفس البشرية والتى ألقاها مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، واختتم الاحتفال بالتواشيح الدينية.
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