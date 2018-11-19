video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد المحروسة بحى العجوزة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:35 م
الجيزة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد المحروسة بحى العجوزة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى المولد النبوى الشريف وذلك بمسجد المحروسة بحى العجوزة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

وقدم المحافظ خلال الاحتفال التهنئة للحضور ولكافة مواطنى المحافظة متمنياً لمصر دوام الأمن والاستقرار. حضر الاحتفال اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد نور مدير مديرية الأوقاف نائباً عن وزير الأوقاف واللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة نائباً عن وزير الداخلية واللواء علاء بدران السكرتير المساعد وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة وجمال الشبكشى رئيس حى العجوزة وعدد من المصلين من أهالى المنطقة.

 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة عن ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمية اتباع سننه للحفاظ على مقدرات الدولة وتكريم النفس البشرية والتى ألقاها مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، واختتم الاحتفال بالتواشيح الدينية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراسات اسلامية ببنى سويف تكرم محرر اليوم السابع فى احتفالية المولد النبوى

محافظو بنى سويف والإسماعيلية وسوهاج والمنوفية يحتفلون بالمولد النبوى

سعد الجمال يهنئ الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوى

الجيزة

المولد النبوي

المولد

اخبار الجيزة




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة