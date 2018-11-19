الجامعة العربية: بلادنا قادرة على التنمية فى ظروف صعبة صاحبت ما سمى بالربيع العربى

كتب: مصطفى عبد التواب

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العمل الجاد والمخلص هو السبيل لمواجهة التحديات التنموية التى تواجه المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية يزيد من حصانة المجتمعات ضد الإرهاب والفوضى.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته فى افتتاح الأسبوع العربى الثانى للتنمية المستدامة والمقام بمقر الجامعة، أنه رغم كل المأسى التى صاحبت ما سمى بالربيع العربى من فوضى وعنف وإرهاب، إلا أن هناك دول عربية مازلت قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البلاد العربية اقتحمت بشكل جاد قضايا التنمية المستدامة.

وأوضح أبو الغيط، أن رعاية الرئيس السيسى للأسبوع العربى للتنمية المستدامة، يؤكد عمل حكوماتنا العربية على تحقيق التنمية بشكل جاد، وليس مجرد إلتزام شكلى بالأجندة الأممية، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تمويل مستدام.