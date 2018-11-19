التعليم تنشر دليل تقييم الصف الأول الثانوى على الموقع الرسمى للوزارة

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استكمالاً للجهود المبذولة من أجل تحقيق النظام التعليمي الجديد - الذي تم تطبيقه بالصف الأول الثانوي العام- للغايات المرجوة من تطبيقه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بأنه في إطار حرص الوزارة على تعريف الطلاب بنظام التقييم لطلاب الصف الأول الثانوي؛ تم رفع دليل تقييم الطالب الذي يوضح وصف للمواد الأساسية ودرجاتها وزمن الاختبار لكل منها فضلاً عن عرض نماذج أسئلة استرشاديه للطلاب في ضوء ما يستهدفه النظام الجديد.

و قام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد الدليل ، بحيث يشمل جميع الاختبارات على نوعين من الأسئلة، منها أسئلة موضوعية (اختيار من متعدد) وأسئلة مقالية (ذات الإجابات المفتوحة) لقياس مهارات الفهم، والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، وليس الحفظ والاستظهار.

وأكد حجازي، أن الأمثلة الاسترشادية تم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط الإلكتروني التالي:

http://moe.gov.eg/1sec/Evaluation_Book_Ins.pdf ، وذلك لتعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة وزمن الامتحان وإمدادهم بنماذج استرشادية لتهيئتهم لأداء الامتحانات.

وفي سياق متصل أضاف حجازي، أن نظام التقييم الجديد يعتمد على عقد (4) امتحانات لكل مادة دراسية؛ اثنان منهما في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، وامتحانان آخران في نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ يتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، وتحتسب الدرجة النهائية للمادة من متوسط درجتي الفصلين الدراسيين معًا.

وأوضح حجازي أن زمن اختبار المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام ستكون على النحو التالي:

- اللغة العربية (100) دقيقة.

- اللغة الأجنبية الأولى (80) دقيقة.

- اللغة الأجنبية الثانية (60) دقيقة.

- الرياضيات " جبر وحساب مثلثات – هندسة تحليلية " (80) دقيقة.

- التاريخ (40) دقيقة.

- الجغرافيا (40) دقيقة.

- الفلسفة (40) دقيقة.

- الفيزياء (40) دقيقة.

- الكيمياء (40) دقيقة.

- الأحياء (40) دقيقة.

كما أعلن حجازى، أنه من المقرر أن يتم عقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث يعقد الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام، في نهاية شهر ديسمبر المقبل بينما سيؤدون الامتحان الثاني في منتصف شهر يناير المقبل بحيث ينتهي قبل بدء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.