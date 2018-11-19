التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى عن بعض التعديلات الخاصة بنسخة كتابى التاريخ والجغرافيا 2017،2018، لما بها من بعض الوقائع التاريخية المغلوطة، مؤكدة أن نسخة العام الدراسى الحالى 2018، 2019 سليمة ولا توجد بها عبارات غير صحيحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه نظرا لتواجد نسخة كتابى الجغرافيا والتاريخ نسخة العام الماضى مع بعض طلاب الثانوية العامة، وتم إعلان تلك التعديلات على موقع الوزارة حرصا على مصلحة الطلاب الذين يستخدمون نسخة 2017،2018، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أنه تم توجيه فاكس إلى المديريات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه قبل بدء العام الدراسى على أمناء المخازن فى المديريات والإدارات بعدم توزيع النسخة القديمة على طلاب دفعة العام الدراسى الحالى 2018،2019.



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