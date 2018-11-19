"التعليم" تحقق فى تعدى تلميذ على زميله بشفرة وضرب معلمة لآخر بخشبة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شهدت مدرسة الأنجب الابتدائية التابعة لإدارة أشمون التعليمية، قيام "م. م. ا" التلميذ بالصف الخامس الابتدائى بالمدرسة، بالتعدى على "كريم. ا. س.غ" التلميذ بالصف الثانى الابتدائى، بشفرة حلاقة بعد أن رفض الأول إعطاء الثانى السندوتش الخاص به، فأحدث له إصابة فى الأذن والرقبة.

من جانبه، قام ولى أمر الطالب المصاب بالتوجه إلى مركز شرطة أشمون ليحرر المحضر رقم 1483 مركز أشمون، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

واتهم ولى أمر الطالب المصاب التلميذ الآخر بالتعدى على نجله، علاوة على تقديم شكوى لعدد من الجهات للحفاظ على حق نجله، لافتا فى محضر الشرطة إلى أن نجله تعرض للإصابة بجرح قطعى بالأذن وجرح غائر بالرقبة، مؤكدا أن نجله لم يكن لديه أى طرق للعنف أو التشاجر.

من ناحية أخرى، حرر ولى أمر تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الشهيد الحلفاوى الابتدائية بناحية قرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، محضرا يتهم فيه معلمة بالتعدى على نجله بخشبة أصابت عينه.

حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتقدم ولى أمر التلميذ "س. ا. ع" التلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الشهيد الحلفاوى الابتدائية بناحية تتا قسم منوف، ومصاب بنزيف بالعين اليسرى ولا يمكن فحصها وتم حجزه بمستشفى الرمد بمنوف.

وبسؤال الطالب قرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة قامت مدرسة الموسيقى بالمدرسة وتدعى "ن. م. س" بالتعدى عليه بضربه بخشبة على عينه بسبب تحدثه مع أحد زملاؤه بالمدرسة، وبسؤال والد التلميذ أقر بما تضمنه أقوال نجله وتحرر المحضر رقم13418 لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قال رضا الرشيدى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه جارى التحقيق فى الواقعتين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من الشئون القانونية للتحقيق الكامل فى الواقعتين، حتى يتثنى معاقبة المقصر فيهما.

وأكد "الرشيدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم استبعاد المدرسة التى تعدت بالضرب على التلميذ لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى أن المديرية تبذل قصارى جهدها لتأكيد عبارة التربية قبل التعليم وحتى يطمئن كل ولى أمر على نجله.



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