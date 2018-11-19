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التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:49 ص
التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصف الأول الثانوى ستكون ورقية خلال الفصل الدراسى الأول، والمقرر لها أن ينطلق أول امتحان  آخر ديسمبر المقبل والامتحان الثانى منتصف يناير المقبل.
 
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن الفصل الدراسى الأول سيعقد فيه الامتحانين ورقيا للطلاب وليس إلكترونيا. 
 
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى حيث تعقد الامتحانات نهاية ديسمبر المقبل ومنتصف يناير وتشمل أسئلة مقالية وموضوعية لقياس المهارات وليس الحفظ والتلقين.
 

 


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