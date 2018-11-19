التعاون الإسلامى تدين التفجير الإرهابى فى مدينة تكريت العراقية

الرياض (أ ش أ)

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بشدة العمل الإرهابى الذى استهدف العراقيين وسط مدينة تكريت شمال بغداد مساء أمس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/- التأكيد على موقف المنظمة الثابت الذى يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإجرامى الآثم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، سائلا المولى عز وجل أن يجنب العراق كل مكروه.