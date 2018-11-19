التضامن تنظم ندوة حول برنامج حماية الأطفال بلامأوى فى المنيا

كتب مدحت وهبة

نظمت إدارة برنامج حماية الأطفال بلامأوى فى وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول جهود الوزارة فى حماية ورعاية الأطفال بلاماوى.



واستعرض حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي خلال كلمته جهود الوزارة في تقديم الرعاية والحماية لأطفال الشوارع لافتا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية للحد من ظاهرة اطفال الشوارع بالتعاون والشراكة مع المجتمع المدني والاستعانة بالخبرات السابقة في هذا المجال.



وأشار يوسف إلى أن فرق الشارع التي تعمل في المحافظات استطاعت التواصل بشكل كبير مع الأطفال والحصول علي ثقتهم لتقديم اوجه الرعاية وتحقيق المصلحة للأبناء.



وتابع يوسف أن هناك تنسيق كبير مع وزارة الداخلية من خلال الادارة العامة للاحداث وتعزيز التعاون مع مديريات الامن لتسهيل مهام عمل فرق الشارع والحدات المتنقلة



ومن جانبه أكد عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن بالمنيا أن عدد الأطفال بلامأوى فى مؤسسة دار التربية للبنين لرعاية الأطفال وصل 22 كما أن هناك وحدة متنقة تجوب المحافظة لتقديم الرعاية الكاملة.



وأشار حازم الملاح المتحدث الإعلامي لبرنامج أطفال بلاماوى أن الوزارة لديها برامج تطوعية تنفذها بالتعاون مع الشركاء موضحا أن هناك أهمية لاستثمار طاقات طلاب الجامعات في دعمهم لأنشطة برنامج حماية الأطفال بلاماوي بالإضافة للربط بين الجانب البحثي والعمل الميداني

