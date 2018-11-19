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البحوث الفلكية: غرة ربيع الآخر فلكيا السبت 8 ديسمبر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:36 م
البحوث الفلكية: غرة ربيع الآخر فلكيا السبت 8 ديسمبر معهد الفلك - هلال
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 20 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من ربيع الأول 1440 هجريا الموافق 7 ديسمبر لعام 2018 "يوم الرؤية".

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 18 و 22 دقيقة ، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 3 و 26 دقيقة .

وأكدت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 8 ديسمبر .

 

 

 


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