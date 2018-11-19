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البترول تعلن طرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر قبل نهاية 2018

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:39 م
البترول تعلن طرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر قبل نهاية 2018 وزير البترول خلال المؤتمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن طرح أولى مزايدات التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الجارى.

وأكد وزير البترول خلال موتمر "الفرص الاستثمارية والاستكشافية عن البترول بمنطقة البحر الأحمر"، الذى تنظمه الجمعية الجيولوجية seg، بأحد فنادق الغردقة، أن منطقة البحر الأحمر منطقة واعدة وسيكون لها مستقبل كبير، مضيفا أن الوزارة تلقت عددا من طلبات التنقيب فى جنوب البحر الأحمر، وجارى البحث والدراسة.

وقدم وزير البترول الشكر للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وكذلك للقائمين على المؤتمر وجمعية الجيولوجيين seg.

 


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