البابا تواضروس لأساقفة المجمع المقدس: " نتحاور ونؤكد على المحبة"

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية ، أن السيمنار الذى يعقد حاليا هو السادس لنا وأن هذه اللقاءات هي فرصة للتلاقى الروحى، نرى فيها بعض ونتحاور ونؤكد على المحبة.

وأضاف البابا تواضروس - في كلمته خلال السينمار الذى يعقد بحضور 97 من اساقفة المجمع المقدس بمركز لوجوس بوادي النطرون - أن الخدمة الكنسية لها 4 سمات، أولاها "المحبة الشديدة" وأن معظم المشكلات سببها نقص المحبة، ونحن علينا مسئولية كآباء أن نكون مصدر لهذه المحبة الحقيقية التى بدونها لن يكون للإنسان نصيب فى السماء، ولتكن محبتكم شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، وأن محبة الله سترت كثرة من الخطايا ونشكره فى كل يوم على هذا الستر.

وقال البابا تواضروس أن السمة الثانية في الخدمة هى "الموهبة" والتى من خلالها يستطيع كل فرد أن يكمل ما ينقص الآخر، ونحن كيان روحى ووجودنا وعملنا هو الصورة التى يحتاجها الله منا، لافتا إلى السمة الثالثة هى "الخدمة كأقوال الله" ونحن كلامنا يجب أن يكون مصدره الله ، والسمة الرابعة هي "الخدمة بقوة من الله"، مشيرا إلى أنه وإن كان يخدم أحد فمن قوة يمنحها الله وهذا لا يأتى بالسلبيات سواء بالكلام أو الأفعال.

وناقشت الجلسة الثانية من السيمنار بعض مشاكل خدمة الشباب واستعراض سبل حلها وطرح أفكار للنهوض بخدمة الشباب عمومًا، حيث حملت الجلسة عنوان "الكنيسة وخدمة الشباب".