البابا تواضروس الثانى يترأس سيمنار المجمع المقدس بوادى النطرون

وائل ربيعى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين فعاليات سيمنار المجمع المقدس بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تصريح له - إن سيمنار هذا العام الذى ينعقد على مدار أيام 19 و20 و21 من نوفمبر الجارى يتناول خمسة محاور هى الإيمان الأرثوذكسى وتحديات القرن الـ 21، والهوية القبطية، وخدمة الشباب، والعلاقات المسكونية، والتكنولوجيا والاتصالات.

يشارك فى السيمنار من أعضاء المجمع 91 من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب وكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد تمم بمشاركة أعضاء المجمع أمس، طقوس تدشين الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى ذكرى اليوبيل الذهبى لافتتاحها.