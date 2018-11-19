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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:24 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:50 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا من الضفة الغربية، تخلل ذلك اعتداءات على المواطنين، وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لعدد آخر من المواطنين لمقابلة مخابراتها.

وأوضح نادي الأسير - في بيان اليوم - أن 4 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة، و4 من محافظة نابلس، فيما جرى اعتقال اثنين من كل من محافظة قلقيلية ومخيم جنين .

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من مخيم قلنديا شمال القدس، ومواطنين آخرين من البلدة القديمة في القدس.. علاوة على 3 مواطنين من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت.. إلى جانب ثلاثة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي بيت لحم ، طردت قوات الاحتلال مزارعا وأفراد أسرته من أرضه في منطقة (عين القسيس) غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، المحاذي للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، وهددته بعدم العودة إليها، وإلا سيتعرض للاعتقال .

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، إن قوات الاحتلال طردت مزارعا وأفراد أسرته تحت تهديد السلاح من أرضه البالغة مساحتها (150) دونما؛ بحجة أنها منطقة أمنية، علما بأن الاحتلال ومستوطنيه اقتلعوا 400 شتلة زيتون خلال العام الجاري .

يذكر أن منطقة عين القسيس تتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل الاحتلال تمثلت بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم من خلال إغلاق الطرق الموصلة إليها، والاعتداء على المزارعين.


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