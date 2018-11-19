الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا من الضفة الغربية، تخلل ذلك اعتداءات على المواطنين، وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لعدد آخر من المواطنين لمقابلة مخابراتها.
وأوضح نادي الأسير - في بيان اليوم - أن 4 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة، و4 من محافظة نابلس، فيما جرى اعتقال اثنين من كل من محافظة قلقيلية ومخيم جنين .
وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من مخيم قلنديا شمال القدس، ومواطنين آخرين من البلدة القديمة في القدس.. علاوة على 3 مواطنين من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت.. إلى جانب ثلاثة من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وفي بيت لحم ، طردت قوات الاحتلال مزارعا وأفراد أسرته من أرضه في منطقة (عين القسيس) غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، المحاذي للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، وهددته بعدم العودة إليها، وإلا سيتعرض للاعتقال .
وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، إن قوات الاحتلال طردت مزارعا وأفراد أسرته تحت تهديد السلاح من أرضه البالغة مساحتها (150) دونما؛ بحجة أنها منطقة أمنية، علما بأن الاحتلال ومستوطنيه اقتلعوا 400 شتلة زيتون خلال العام الجاري .
يذكر أن منطقة عين القسيس تتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل الاحتلال تمثلت بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم من خلال إغلاق الطرق الموصلة إليها، والاعتداء على المزارعين.
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