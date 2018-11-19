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الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات على إيران بسبب مؤامرات اغتيال

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:34 م
الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات على إيران بسبب مؤامرات اغتيال الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وافقوا اليوم الإثنين على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال مزعومة فى الدنمرك وفرنسا.

ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم فى بروكسل على بدء العمل الفنى بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.

كما ناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية، فى إجراء يعتقدون بأنه ربما يحمى أى دولة عضو فى الاتحاد من عقوبات أمريكية محتملة بخصوص الآلية.


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