video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام للمتهم بقتل ربة منزل وابنها وإصابة زوجها بسبب خصومة ثأرية بمنيا القمح

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:33 ص
الإعدام للمتهم بقتل ربة منزل وابنها وإصابة زوجها بسبب خصومة ثأرية بمنيا القمح محكمة جنايات الشرقية - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة المتهم بقتل ربة منزل ونجلها، بسبب خلافات ثأرية بقرية الولجة مركز منيا القمح، بالإعدام شنقا.

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامى سمير.

 

وتعود أحداث القضية رقم 55030 لسنة 2013، ليوم 23 سبتمبر، عندما تلقى العميد رفعت خضر مدير مباحث الشرقية، إخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث منيا القمح، يفيد بوصول كل من "عفاف.ر.م" 48 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية الولجة لمستشفى منيا القمح العام جثة هامدة، ونجلها "محمود.س.ع" 26 سنة عامل جثة هامدة إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالبطن والصدر وإصابة زوجها "سمير.ع.م" 50 سنة عامل ومصاب بإصابات متفرقة بالجسم، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة " م س ع" .

 

وتبين من التحريات وجود خلافات ثأرية بين المجنى عليها والمتهم وأشقاءه على إثر قيامها بقتل "هانى إ ع غ" 27 سنة شقيقه، لقيامه بمعاكسة نجلتها "ص" أثناء وجودها أمام منزلها ,فحدثت مشاجرة بين نجلها المقتول "محمود" و"هانى" فأخذت من يده سلاح أبيض مطواة وأصابته بجرح نافذ بالبطن توفى على إثرها،. وتم القبض عليها هى ونجلتها، وتم إخلاء سبيلها على ذمة القضية، وبعد أسبوع من إخلاء سبيلها إنهالت أسرة "هاني" عليها بالرصاص داخل مسكنها وتم قتلها ونجلها، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سائق يشرع فى قتل زوجته لرفضها التنازل له عن ملكية سيارة بالعاشر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية الولجة

منيا القمح

عفاف

خلافات ثارية




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة