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الإحصاء: 38.9 مليون طفل فى مصر بنسبة 40.1% من السكان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:29 م
الإحصاء: 38.9 مليون طفل فى مصر بنسبة 40.1% من السكان أطفال - أرشيفية
كتبت هبة حسام
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل الذى يحتفل به 20 نوفمبر من كل عام، ويوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.
 
وبلغ عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة) 38.9 مليون طفل ويمثل هذا العدد 40.1% من إجمالى السكان عام 2018، موزعة بين 20.1 مليون طفل ذكور بنسبة 51.7% وعدد الإناث 18.8 مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالى الأطفال.
 
وأظهرت بيانات الإحصاء، أن أعلى نسبة للأطفال كانت فى  الفئة العمرية (0 – 4سنوات) 33.98%، بينما كانت أقل نسبة للأطفال فى الفئة العمرية (15–17سنة) 14.52% من إجمالى الأطفال.
 
وبالنسبة للحالة التعليمية عام 2016/2017، بلغت نسبة القيد الصافى فى رياض الأطفال 27.7% للذكور، 27.8% للإناث فى الفئة العمرية (4 - 5 سنوات) ، كما بلغت 93.2 % للذكور،95.4% للإناث فى مرحلة التعليم الإبتدائى فى الفئة العمرية (6-11سنة) ، وبلغت فى مرحلة التعليم الإعدادى  79.9% للذكور، 85.3% للإناث فى الفئة العمرية (12-14 سنة) من إجمالى السكان للعام الدراسى 2016/2017 .
 
بلغت نسبة التسرب 0.5 %من إجمالى المقيدين فى المرحلة الإبتدائية (0.5% للذكور، 0.4%  للإناث)، بينما بلغت فى المرحلة الإعدادية 4.1 % لكل من الجملة والذكور والإناث من اجمالى المقيدين بهذه المرحلة لعامى (2015/2016، 2016/2017).
 
أما عن كثافة الفصول فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والإعدادى عن العام الدراسى (2015-2016/2016-2017)، انخفضت كثافة الفصول إلى 35.4% فى مرحلة ما قبل الابتدائى فى العام الدراسى 2016/2017 عن 35.9% فى العام الدراسى 2015/2016، بينما ارتفعت الكثافة فى المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى 46.3% ابتدائى و43% إعدادى فى العام الدراسى 2016/2017  مقارنة بالعام الدراسى السابق 45.3% ابتدائى و 42.4% اعدادي.
 
ووفقتا لمعدل زواج الأفراد من (10-17 سنة) وفقا لبيانات تعداد 2017، بلغ 117,220 عدد الأفراد فى الفئة العمرية (10-17سنة) السابق لهم الزواج، سجل إقليم الوجه القبلى اعلى نسبة فى الطلاق 51.6% والزواج  50.8% من اجمالى الحالة الزواجية بالإقليم، فيما بلغت أقل نسبة لإجمالى الأفراد  المتزوجين (10-17 سنة) 1.3% فى محافظات الحدود على مستوى اقاليم الجمهورية.
 
وبالنسبة للأطفال (5-17 سنة) الذين يواجهون الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل تكنولوجيا المعلومات 2017، نسبة 3,55% أعلى نسبة لاستخدام الأطفال ذوى الصعوبات للهاتف المحمول تليها 3.32% نسبة استخدام الحاسب الآلى وأقل نسبة 3.26% تمثلت فى استخدام شبكة الإنترنت وذلك بالنسبة لإجمالى استخدام الأطفال لوسائل تكنولوجيا المعلومات.
 
أما عن الرعاية الاجتماعية للأطفال (وفقاً لبيانات وزارة التضامن الاجتماعى عام 2017)، بلغ عدد دور الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 87 دار وملتحق بها 1464 طفل.
 

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