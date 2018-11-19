الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليد أشهر العلامات التجارية بعين شمس

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة عين شمس، فى القبض على "أيمن م ف" 36 سنة، صاحب مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى.

وعثر بداخل المطبعة على كمية من الاستيكرات مدون عليها ( ماكس تيلا كريمة شيكولاته بالبندق الطبيعي انتاج شركة الشهبندر للصناعات الغذائية ، استيكر مدون عليه ( سولينا زيت للقلي والتحمير ـ انتاج شركة سافكو للزيوت النباتية ) ، وكمية من الاستيكرات مدون عليها ( مخلل خضار مشكل ـ انتاج شركة المدينة المنورة للاستيراد والتصدير ) ، و 2 استيكر مدون عليهما ( العلياء باذنجان مشوي ـ دبس فليفلة ـ وارد خصيصاً الصناع لتجارة المواد الغذائية ) ، و 4 استيكر مدون عليهم ( زيتون محشي بالليمون ـ انتاج شركة برتايا للمنتجات الغذائية ) .

كما تم ضبط 2 استيكر مدون عليهما ( داماس مربي الباذنجان ـ انتاج السلاح للمنتجات الغذائية)، 200 استيكر مدون عليهم ( كاليفورينا كريمة الشكولاته بالبندق من قبل اونوفودز للصناعات الغذائية )، 300 استيكر مدون عليهم ( البيت الشامي ـ مكدوس شامي ـ انتاج شركة الشلاح للصناعات الغذائية )، وبمواجهته أعترف بقيامه بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.