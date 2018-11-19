الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليد أشهر العلامات التجارية بعين شمس

نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة عين شمس، فى القبض على "أيمن م ف" 36 سنة، صاحب مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى.
وعثر بداخل المطبعة على كمية من الاستيكرات مدون عليها ( ماكس تيلا كريمة شيكولاته بالبندق الطبيعي انتاج شركة الشهبندر للصناعات الغذائية ، استيكر مدون عليه ( سولينا زيت للقلي والتحمير ـ انتاج شركة سافكو للزيوت النباتية ) ، وكمية من الاستيكرات مدون عليها ( مخلل خضار مشكل ـ انتاج شركة المدينة المنورة للاستيراد والتصدير ) ، و 2 استيكر مدون عليهما ( العلياء باذنجان مشوي ـ دبس فليفلة ـ وارد خصيصاً الصناع لتجارة المواد الغذائية ) ، و 4 استيكر مدون عليهم ( زيتون محشي بالليمون ـ انتاج شركة برتايا للمنتجات الغذائية ) .
كما تم ضبط 2 استيكر مدون عليهما ( داماس مربي الباذنجان ـ انتاج السلاح للمنتجات الغذائية)، 200 استيكر مدون عليهم ( كاليفورينا كريمة الشكولاته بالبندق من قبل اونوفودز للصناعات الغذائية )، 300 استيكر مدون عليهم ( البيت الشامي ـ مكدوس شامي ـ انتاج شركة الشلاح للصناعات الغذائية )، وبمواجهته أعترف بقيامه بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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