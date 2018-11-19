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الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل عامل ودفن جثته بصحراء التبين

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:02 م
الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل عامل ودفن جثته بصحراء التبين المتهمين عقب القبض عليهم
كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفاصيل واقعة مقتل أحد المواطنين بمنطقة التبين، على يد مبيض محارة وابن عمومته، ودفن جثته بصحراء التبين، وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

 

تفاصيل الواقعة بدات مع تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من مزارع 35 سنة، بغياب شقيقه 18سنة، عامل، منذ أيام، وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث ، لكشف ملابسات الواقعة.

 

ومن خلال الفحص توصلت التحريات إلى أن المتغيب تقابل بدائرة القسم مع شخصين من بلدته بأسيوط فى وقتٍ معاصر لإختفائه، حيث أسفرت الجهود عن تحديدهما وهما كل من "إبراهيم ج ش" 41 سنة، مبيض محارة، وابن عمومته "فتحى س ع" 40 سنة، تاجر أخشاب.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتمها أعترفا بارتكاب الواقعة، نظرا لوجود خلافات بينهما، حيث قاما باستدراج المجنى عليه لمنزل الأول بمنطقة التبين الجديدة، وربطه، وقام الثانى بالتعدى عليه بأداة صلبة "هون" وطعنه بإستخدام سلاح أبيض وخنقه، كما قاما بوضع جثته داخل مركبة "توك توك " ودفنها بمنطقة جبلية بالطريق الجديد بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط الآداتين المستخدمتين، ومكان الجثة التى أمكن إستخراجها، وعُثر بمسكن المتهم الأول على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه مهشم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.


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