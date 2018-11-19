الأزمة الاقتصادية تطحن تركيا.. زيادة سعر البصل بنسبة 100% فى إزمير

كتب- هاشم الفخرانى

أدت الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها تركيا إلى ارتفاع السلع الأساسية فى تركيا.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن أسعار البصل سجلت زيادة بنسبة 100% بمدينة إزمير في تركيا، ليرتفع سعر كيلو البصل من 2.5 ليرة إلى 5 ليرات، وسط توقعات بأن يصل سعره مطلع العام القادم إلى 10 ليرات.

وخلال الأسبوع الماضي كان سعر كيلو البصل في إزمير 2.5 ليرة، غير أنه ارتفع هذا الأسبوع ليصل إلى 5 ليرات.

وأكد بائعو الجملة أن الأسعار ستواصل الارتفاع حتى فصل الربيع وهو موعد قدوم المحصول الجديد، كما توقع التجار أن يصل سعر البصل بحلول العام الجديد إلى 10 ليرات.

من جانبه أشار أحد التجار ويدعى محمد جولاس إلى أن أسعار البصل تضاعفت بالمقارنة بأسعار الأسبوع الماضي قائلا: "سيصل سعر البصل بنهاية الأسبوع إلى 7 ليرات. أنا أزرع البصل وأبيعه، يضطر المزارع لري حقله بمياه الصنابير نظرا لعدم انتظام الأمطار. وتلحق المياه ضررا بالمنتجات لكونها حامضة، ولهذا تعفن البصل".

وأوضح تاجر آخر ويدعى "فسيح كوباي" أن بلدة بولتالي بمدينة أنقرة تلبي 60 % من احتياجات تركيا من البصل، مضيفا أن نصف محصول البصل الذي جنوه من خلال العام الجاري كان متعفنا.

جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بواقع 4.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق لينخفض من 71 نقطة إلى 67.5 نقطة، ويسجل بهذا أدنى مستوياته على الإطلاق.