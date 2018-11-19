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استكمال سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" اليوم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:00 ص
استكمال سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" اليوم محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب عمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.


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