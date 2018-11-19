استبعاد المدرس المتهم بالتحرش بالتلاميذ بالبحيرة حتى انتهاء التحقيقات

قرر منذ قليل محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إحالة" ع .ن" معلم الرياضيات بإحدى مدارس مدينة دمنهور والمتهم بالتحرش بالتلاميذ إلى الشئون القانونية واستبعاده من المدرسة ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات معه.

وأكد وكيل التعليم بوزارة التعليم على استقرار العملية التعليمية داخل المدرسة وأنه لم يتم التحقق بعد من صحة تلك الاتهامات المشينة بحق مدرس الرياضيات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت التهم الموجه فى هذا الشأن.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن عددا من أولياء الأمور بمدرسة إبتدائية بنطاق دائرة قسم دمنهور قد حرروا محضر ضد مدرس رياضيات يدعى "ع .ن" ويتهمونه بالتحرش ببناتهن داخل المدرسة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9273 لسنة 2018 إدارى قسم دمنهور.

وقررت نيابة قسم دمنهور، برئاسة أمير الوكيل مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابات البحيرة، بضبط وإحضار المدرس وتحريات المباحث حول الواقعة.

